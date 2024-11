Era rimasto a secco nelle prime quattro giornate e si è riscattato alla grande in occasione del 5° turno, contribuendo altresì a rialzare il Capo Vaticano, tornato alla vittoria. Una partita da incorniciare per Orlando Tripodi, centravanti vibonese al vertice della Top Ten della Promozione B, redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. In occasione della 5ª giornata è pertanto lui il leader e quindi a conquistare i 10 punti previsti per il migliore di ogni turno.

In questa speciale classifica, Tripodi precede Giglio dello Sporting Catanzaro Lido, tornato a colpire con una doppietta e già protagonista nella Top Ten della passata stagione. A completare il podio una conferma, rappresentata da Bernardi della Vigor Lamezia, il quale non solo continua a trascinare i biancoverdi, ma si conferma anche micidiale sotto porta.

Ai piedi del podio ecco Iozzi dell’Atletico Maida, in grado di neutralizzare il secondo rigore in appena cinque giornate. A seguire Aguì del Melicucco e Vara del San Giorgio. Quindi troviamo puntuale D’Agostino dell’Archi, capace di rimediare ad un rigore fallito, segnando una rete decisiva per i suoi. A punti, nella quinta giornata, anche Giovanni Foderaro della Vigor Lamezia, Bottiglieri dell’Ardore e Acosta del Comprensorio Archi.

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione B dopo i primi cinque turni di campionato.