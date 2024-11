Neroarancio dominati sin dalla palla a due: gara mai in discussione e periodo delicatissimo per i reggini giunti al quarto ko consecutivo

Altra sconfitta. La Pallacanestro Viola Reggio Calabria non riesce a tirarsi fuori dalla crisi, perdendo malamente contro Orzinuovi. Renzi e compagni escono battuti da uno dei palazzetti più difficili del girone B. L’Agribertocchi domina dalla palla a due in poi, regolando i neroarancio con un perentorio 85-64.

La cronaca

Sin dal primo tiro, una tripla a segno di Leonzio, Orzinuovi mette in campo tutta la propria qualità tecnica. La formazione allenata dall’ex Calvani, chiaramente superiore alla Viola al netto dell’ormai noto problema condizione atletica, preme subito il pedale dell’acceleratore: 31 punti nel primo periodo, Viola messa all’angolo in maniera praticamente istantanea. Renzi prova a guidare i suoi, quantomeno per mettere in discussione la contesa: tentativo vano, nonostante i 24 punti finali messi a referto dal cinque di Bolignano.

La partita del PalaBertocchi si decide, sostanzialmente, già prima dell’intervallo lungo: Orzinuovi va a riposo con sedici punti di vantaggio, Reggio rientra in campo quasi da sparring partner. La seconda frazione, infatti, non regala ai supporter neroarancio neanche l’abozzo di rimonta visto nelle precedenti uscite violìne. La gara si trascina fino al termine senza particolari sussulti, assestata sui venti punti di margine in favore di Coach Calvani. La sirena conclude l’agonia della Viola, finisce 85-64.

Agribertocchi Orzinuovi-Pall. Viola Reggio Calabria 85-64 (31-17, 16-14, 22-12, 16-21)

Orzinuovi: Agbamu 17, Leonzio 15, Alessandrini 12, Gasparin 9, Trapani 8, Da Campo 6, Ponziani 6, Planezio 5, Procacci 5, Carnevale 2.

Rimbalzi: 37 (Leonzio 7) - Assist 19 (Gasparini 5) - Tiri liberi: 11/14

Allenatore: Calvani.

Viola Reggio Calabria: Renzi 24, Marchini 11, Spizzichini 10, Davis 10, Provenzani 9.

Rimbalzi: 22 (Renzi 7) - Assist: 9 (Marchini, Renzi, Davis 2) - Tiri liberi: 18/23.

Allenatore: Bolignano.