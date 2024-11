Domenica andrà via il primo sesto della stagione ma tante sono ancora le cose da capire. Nel Girone B di Promozione, innanzitutto, nonostante siano ancora i primi albori, per molte formazioni c'è già l'impellenza di vincere mentre, alte, si godono un inizio da favola. E allora ecco l'inattesa capolista Bianco, la Virtus Rosarno che deve rincorrere e poi ancora Melito, San Nicola-Chiaravalle e Caraffa bisognose di punti per lasciare i bassifondi della classifica. Insomma, anche questa giornata regalerà incroci delicati e ambizioni da salvaguardare. Tutti in campo a partire dalle 15:30.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato che apriranno il quinto turno ed entrambi molto interessanti poiché mettono di fronte una sorta di testacoda di classifica. Il primo testacoda è quello che vede contrapposto il Caraffa, ultimo in classifica, al Val Gallico che è invece primo e proprio per questo il pronostico non è poi così scontato. Nessun punto in casa ancora per la formazione di mister Stanizzi che proveranno a sfatare il tabù in un impegno non certo abbordabile poiché, come detto, a far visita è l'attuale co-capolista (insieme al Bianco) che finora ha mostrato grande calcio ed è la squadra più prolifica nel primo tempo (quattro reti). Un passo falso del Caraffa significherebbe una desolata ultima piazza solitaria, mentre uno della squadra di mister Aquilino potrebbe costare la vetta. L'altro anticipo è quello fra Bovalinese e Stilomonasterace e anche qui la classifica è quasi ai due poli. I padroni di casa alla ricerca della prima vittoria davanti al propri pubblico mentre lo Stilomonasterace non vuole perdere contatto con i vertici, soprattutto dopo che si è sbloccato il proprio bomber Mena.

Il programma della domenica

L'altra co-capolista, il Bianco, sarà di scena domenica sul campo della Deliese in una sfida davvero molto interessante, forse la più interessante della domenica. Da un lato una squadra (la Deliese) costruita per i vertici e dall'altro una formazione (il Bianco) allenata da un mister emergente come Loccisano e vera e propria sorpresa del torneo. Un dato curioso è il fatto che, dopo queste prime quattro giornate, il club di Gambi ha fatto solamente un gol in casa mentre, la capolista, è la più prolifica in trasferta con otto centri ed è anche quella che ne fa di più nella ripresa (sempre otto). Simigliani alla ricerca della quarta giornata in gol consecutiva. Da tenere d'occhio anche Atletico Maida-Capo Vaticano, due squadre che la scorsa stagione hanno sgomitato fino alla fine per i primi posti. Padroni di casa che devono riscattare la sconfitta di domenica, rimediata a tempo scaduto sul campo dello Stilomonasterace, mentre il Capo Vaticano è in fiducia dopo la vittoria casalinga sul Gioiosa Ionica.

Non può sbagliare invece la Virtus Rosarno, impegnata sul campo del San Nicola-Chiaravalle. La formazione di mister Ferraro, reduce dalle fatiche di Coppa, deve dare continuità alla vittoria ottenuta domenica sul Melito altrimenti si rischia di perdere di vista il primo posto. Quanto al San Nicola-Chiaravalle, invece, di certo non vorrà fare la parte della vittima sacrificale, con il club che è attualmente penultimo e a quota due punti: sbagliare non è contemplato. Promette sicuramente vivacità la sfida tra Melicucco e Africo, con i padroni di casa che offrono un calcio propositivo, basti pensare che sono la difesa più bucata con 12 reti ma, allo stesso tempo, il terzo miglior attacco con nove gol fatti. Dall'altro lato c'è però un Africo ambizioso e che deve certificare la vittoria di sette giorni fa contro la Pro Pellaro, così da non renderla vana. Proprio la Pro Pellaro ospita il Melito in quello che è un vero e proprio derby. Le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia e con il Melito che rifilò un clamoroso 7-0. Adesso però è tutta un'altra storia e la classifica chiede punti a entrambe. Il programma si chiude con Gioiosa I.-Guardavalle, entrambe appaiate a quota 4 punti ed entrambe che devono rimediare alle rispettive sconfitte contro Capo Vaticano e Deliese.

Il programma della quinta giornata

Bovalinese-Stilomonasterace (sabato)

Caraffa-Val Gallico (sabato)

Atletico Maida-Capo Vaticano

Deliese-Bianco

Gioiosa Jonica-Guardavalle

Melicucco-Africo

Pro Pellaro-Melito

San Nicola Chiaravalle-Virtus Rosarno