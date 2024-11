La numero 1 della disciplina nel nostro paese ha messo a disposizione le sue conoscenze per i tanti sportivi giunti al circolo Padel New Team. «Il suo impegno e la sua dedizione sono uno stimolo per tutti a migliorarsi costantemente»

La GD padel tournament di Guerino Donato ha animato la platea di appassionati di padel a Lamezia Terme grazie alla presenza della numero uno italiana: Lara Meccico. Due giorni intensi di clinic con la campionessa italiana, originaria di Carolei, in provincia di Cosenza, e dunque grande orgoglio calabrese, presso il Circolo padel New team.

La campionessa calabrese dopo essere stata da ragazza una grande promessa del tennis, ha deciso di lanciarsi nel padel e con dedizione e costanza è riuscita a scalare pian piano il ranking italiano e raggiungere la posizione n.1. Per i partecipanti all’iniziativa è stata una bella esperienza di apprendimento, divertimento e socializzazione, lavorando sui colpi fondamentali e sviluppando meglio il controllo e la tattica.

Nella prima giornata, a dispensare consigli accanto a Lara, anche il suo compagno di vita Cristian Calneggia, padelista Italo-argentino, ex top 20 del ranking mondiale ed attuale n.1 della classifica maschile italiana.

«Lara è un grande esempio per tutti gli sportivi e appassionati di padel - ha dichiarato l’organizzatore Guerino Donato - Ospitare a Lamezia la regina del padel italiano è motivo di grande orgoglio. La sua perseveranza, il suo impegno e la sua dedizione sono uno stimolo per tutti a migliorarsi costantemente. Sempre con lo stesso entusiasmo continuerò ad organizzare questi eventi sportivi - ha continuato Donato - per la crescita del padel e dello sport in generale. Il prossimo appuntamento sarà il torneo misto di carnevale, 10 e 11 febbraio e di sicuro non mancheranno le sorprese».