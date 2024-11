Prenderà il via domani sera con la sfida della Favorita tra Palermo e Catanzaro il quindicesimo turno di Serie B. Una sfida tra due squadre che occupano il quinto posto in classifica a 24 punti, ma che arrivano all’appuntamento con umori completamenti opposti. I giallorossi trainati dall’euforia del derby vinto contro il Cosenza (2-0), mentre i rosanero arrivano dal pareggio contro la Ternana e da un periodo non certo positivo. Cercherà di riscattarsi anche il Cosenza che deve dimenticare al più presto la sconfitta del Ceravolo ed attende al Marulla la squadra guidata da Roberto Breda. Nella zona “alta” della classifica il Parma viaggerà alla volta di La Spezia mentre il Venezia, che ha raggiunto i ducali in testa, affronterà in casa l’Ascoli. La Cremonese giocherà all’Arena Garibaldi contro il Pisa, il Como a Bolzano e il Modena se la vedrà nel derby con la Reggiana

Catanzaro, a Palermo per continuare a sognare

Il Catanzaro di Vivarini dopo il convincente successo nel derby che ha ridato entusiasmo e carica all’intero ambiente, dopo le tre sconfitte consecutive, affronterà il Palermo di Corini alla Favorita in una sfida attesa da entrambe le tifoserie. Giallorossi col vento in poppa che proveranno a conquistare l’intera posta in palio. Sulla sponda rosanero il diktat è vincere e convincere per spegnere le fibrillazioni in un ambiente che in caso di una nuova sconfitta complicherà il futuro di Corini sulla panchina siciliana.

Cosenza, battere la Ternana per dimenticare il derby

Una settimana di lavoro pesante per i rossoblù di Caserta che hanno sudato sul campo per preparare al meglio la gara contro la Ternana di Breda prevista per sabato pomeriggio (14) al Marulla. Una partita fondamentale per la squadra del presidente Guarascio che ha l’occasione immediata per dimenticare la batosta nel derby contro il Catanzaro e riprendere la marcia nei quartieri alti della classifica. Una gara complicata contro una squadra impantanata al penultimo posto che di certo giungerà in Calabria per vendere cara la pelle.

Le altre gare di sabato

Oltre alla sfida del Marulla saranno cinque le gare in programma sabato pomeriggio per il quindicesimo turno. La Feralpisalò attende in casa il Cittadella. Alla stessa ora tornerà il sentitissimo derby del Secchia tra Modena e Reggiana. La Cremonese di Stroppa cercherà contro il Pisa in trasferta di proseguire nella striscia positiva di risultati giunta a quattro vittorie consecutive. Chiuderanno il programma del sabato le sfide che vedono impegnate le capolista della classifica. Il Venezia di Vanoli se la vedrà al Penzo contro l’Ascoli di Castori, mentre il Parma sconfitto nell’ultimo turno e raggiunto in testa dei veneti, affronterà nella gara delle 16.15 in trasferta lo Spezia.

Le gare di domenica

Solo tre le gare del quindicesimo turno in programma domenica 3 dicembre. Gara delicata al Rigamonti di Brescia tra i padroni di casa e la Sampdoria di Andrea Pirlo. Maran, subentrato in panchina a Gastaldello, dopo il pareggio ottenuto a Bolzano in inferiorità numerica, proverà a guidare i suoi ad una vittoria che manca dal 21 ottobre scorso (a Terni 0-1). I blucerchiati che stanno vivendo un periodo positivo (quattro vittorie e una sconfitta negli ultimi cinque turni) cercheranno in Lombardia un altro successo importante per risalire la classifica. A chiudere il programma le gare Lecco-Bari e Sudtirol-Como.