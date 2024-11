Le Aquile di Calabria saranno terze in classifica almeno per una notte grazie alla vittoria nella gara d'anticipo del 15esimo turno del campionato di Serie B. Iemmello e Biasci ancora in gol

Terzi almeno per una notte. Il Catanzaro torna dalla trasferta di Palermo con tre punti d’oro dall’anticipo della 15esima giornata di Serie B. Iemmello porta in vantaggio i giallorossi a fine primo tempo, poi a inizio ripresa Biasci raddoppia. Durante l’assedio finale i rosanero accorciano le distanze con Stulac. Grazie alla vittoria per 2 a 1 le Aquile di Calabria sorpassano la squadra siciliana in classifica raggiungendo quota 27 punti e vanno a sedersi sul terzo gradino.

Palermo-Catanzaro: primo tempo

Al 4’ il primo squillo è giallorosso. L’azione si svolge sulla sinistra, Ghion trova Biasci in area che controlla e tira ma la conclusione è debole, bassa e centrale e Pigliacelli blocca.

Il Catanzaro ci crede e al 15’ va vicinissimo al vantaggio con Katseris che sulla destra combina bene con Sounas e dopo essere entrato in area spara addosso al portiere rosanero che in qualche modo riesce a deviare in corner.

Partita bloccata. Un continuo botta e risposta, per quanto riguarda le azioni offensive, dove il Catanzaro fa qualcosina in più senza però impensierire particolarmente la difesa avversaria. Alla mezzora il risultato resta sullo 0 a 0.

Al 35’ la prima vera occasione per il Palermo con Mancuso che trovato in area da Di Mariano colpisce di pima intenzione senza però creare grossi problemi a Fulignati che riesce a controllare facilmente.

Nel finale della prima frazione di gioco rosanero più insistenti, mentre la squadra calabrese difende in maniera ordinata cercando di sfruttare le ripartenze.

Ma al 44’ è il Catanzaro a passare in vantaggio. Ci pensa il bomber e capitano Pietro Iemmello che di rapina, dopo una serie di batti e ribatti in area si trova il pallone tra i piedi e da due passi, di sinistro trafigge Pigliacelli. Dopo un minuto di recupero il primo tempo di Palermo-Catanzaro termina 0-1.

Palermo-Catanzaro: secondo tempo

Catanzaro voglioso anche a inizio ripresa, dopo quattro minuti ci pensa Biasci. Il numero 28, lanciato in profondità da Vandeputte, entra in area a dopo due passi conclude, Pigliacelli respinge in qualche modo ma la palla resta lì e l’attaccante deve solo spingerla oltre la linea. Al 49’ Palermo 0, Catanzaro 2.

Il Palermo prova a reagire con Valente che ci prova con un calcio piazzato dalla lunga distanza, ma il tiro è centrale e Fulignati blocca.

Risponde subito il Catanzaro dopo due minuti con Vandeputte che, trovato da Iemmello, si accentra dalla sinistra e dopo il solito movimento tira ma la palla s’infrange sul palo. Solo Catanzaro. Sempre Iemmello e Biasci i più pericolosi che rispettivamente sfiorano il terzo gol nei minuti a seguire ma Pigliacelli è attento.

Al 70’ Henderson pericoloso per i padroni di casa. Tiro cross del fantasista ma Fulignati con un colpo di reni salva i suoi e il risultato resta invariato.

Il neo entrato Stulac all’83’ accorcia le distanze per i rosanero. Di testa, su un cross di Valente proveniente dalla sinistra segna il gol dell’1 a 2.

Il Palermo ora ci crede. All’85’ Fulignati compie un miracolo sulla conclusione volante di Segre e salva il risultato. Nei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro il Palermo prova con Valente che batte un calcio di punizione forte dalla sinistra ma l’estremo difensore giallorosso blocca. Non c’è più tempo Palermo-Catanzaro termina 1-2.

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (Valente 59'), Lund (Aurelio 59'); Buttaro, Gomes (Stulac 79'), Segre; Di Mariano (Henderson 46'), Mancuso (Di Francesco 59'), Brunori All. Corini. A disp: Desplanches, Kanuric, Jensen, Stulac, Di Francesco, Nedelcearu, Valente, Aurelio, Henderson.

CATANZARO: Fulignati; Katseris (Oliveri 67'), Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion (Pontisso 77'), Pompetti, Vandeputte (Miranda 67'); Iemmello (Ambrosino 77'), Biasci (Stoppa 77'). All. Vivarini. A disp: Sala, Krastev, D’Andrea, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Krajnc, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Donnarumma.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)

Assistenti: Valerio Colarossi (Roma 2) e Gaetano MASSARA (Reggio Calabria)

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

VAR: Marco Guida (Torre Annunziata)

AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Ammoniti: Di Mariano (P); Vandeputte (C); Stulac (P); Buttaro (P); Pompetti (C); Katseris (C); Oliveri (C); Miranda (C).