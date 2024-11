«Faccio i complimenti ai ragazzi. Non è facile venire a Palermo e giocare in questo modo». Esordisce così in conferenza stampa mister Vincenzo Vivarini a seguito della meritata vittoria della sua squadra per 2 a 1 al Barbera. Il Catanzaro con i tre punti conquistati vola in terza posizione in classifica e almeno per una notte resterà lì.

«Abbiamo creato tante occasioni per poter far gol. Ci sono state un po’ di difficoltà nel finale ma mi sta bene anche questo. Dobbiamo imparare a superarle», ha continuato l’allenatore del Catanzaro.

Iemmello e Biasci, la storica coppia d’attacco della promozione in cadetteria, ancora in gol dopo quanto fatto nel derby col Cosenza: «In serie B non basta quello che facevamo l’anno scorso. Sia in fase offensiva che difensiva. La squadra sta crescendo ma dobbiamo rimanere concentrati perché il campionato è lungo e dobbiamo pensare solo a quello. Ma dobbiamo prenderci anche queste soddisfazioni».

Infine un saluto ai supporters dei padroni di casa: «Ringrazio anche i tifosi del Palermo per gli applausi a fine partita».