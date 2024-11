Primi novanta minuti della stagione 2024/25 in archivio e, di certo, non sono mancati spettacolo e gol. Tanti i protagonisti in questa prima domenica di Eccellenza e che hanno spostato gli equilibri, a favore della propria squadra, con prestazioni superlative e già in formato campionato. Con la prima giornata di campionato, inoltre, parte anche il nostro nuovo format che premierà settimanalmente i tre giocatori migliori della giornata con la stesura di un podio. Una scelta sicuramente difficile visti i soli tre posti a disposizione, e la difficoltà si è palesata già dalla prima giornata poiché tanti sono stati gli autori del gol vittoria e diversi invece quelli che hanno fatto la differenza in mezzo al campo con corsa, tecnica e assist.

La top 3 di LaC Sport (prima giornata)

Non poteva esserci esordio migliore per la nuova Isola Capo Rizzuto di mister Gregorace che, davanti al proprio pubblico, batte con un secco 3-0 il Rende. Il protagonista assoluto del match, però, porta il nome di Andrea Palermo che si aggiudica così il nostro primo podio stagionale. Il centrocampista classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Crotone e con esperienze in Serie D con Paternò e Locri, trascina alla vittoria la formazione giallorossa dal momento che in ognuno dei tre gol fatti dall'Isola Capo Rizzuto c'è il suo zampino. Neanche il tempo di cominciare che, dopo appena due minuti, i locali si portano in vantaggio con Federico splendidamente però imbeccato dal ventunenne il quale si ripete all'alba della mezz'ora servendo il pallone del momentaneo 2-0 a Fofana. Il tris è a sua cura personale con un gran tiro dal limite sotto l'incrocio.

Medaglia d'argento per Antonio Carrozza, il capitano della Rossanese, che contribuisce al ritorno in grande stile della compagine rossoblù nel massimo campionato regionale, con i bizantini che battono 4-1 il Brancaleone. Una doppietta da capitano, da leader, e che acquisisce ancora maggiore peso se si considera che esso è un difensore di ruolo. Se poi si aggiunge il fatto che i due gol sono maturati da un calcio di rigore e da un calcio di punizione allora il podio è legittimo.

Chiude questo primo podio stagionale Nicolas Maitini, centrocampista del PraiaTortora. Sicuramente meritevoli di podio i vari Lucia, Romero o Stefano per i gol vittoria che hanno permesso a Vigor Lamezia, Palmese e Paolana di tornare a casa con i tre punti, ma l'eurogol del ventinovenne è una perla tecnica che merita di essere premiata. Anche perché è valsa il momentaneo 2-0 che ha tagliato le gambe alla Gioiese.