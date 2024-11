Il match, valido per la seconda giornata del campionato Interregionale Serie B, è in programma alle ore 18 di domenica 6 ottobre

Domenica 6 ottobre, alle ore 18, la Redel Reggio Calabria, farà il suo debutto casalingo per la seconda giornata del campionato Interregionale di Serie B. Dopo il successo iniziale ottenuto in trasferta al Palanapolitano di Marigliano, i neroarancio sono determinati a conquistare anche la piazza reggina, nota per la sua passione e esigente nei confronti della squadra.

Il Barcellona 4.0 sarà l'avversario di turno, già conosciuto dalla piazza calabrese grazie al recente Trofeo Sant'Ambrogio. La Redel, rinnovata per otto decimi e supportata da un prestigioso Title Sponsor, punta a consolidare il successo e a perseguire ambizioni più alte sotto la guida tecnica di Giulio Cadeo.

Dall'altra parte, il Barcellona 4.0, guidato dall'esperto coach Pippo Biondo e con capitan Fernandez (ex di turno) tra le sue fila, cercherà di riscattarsi dopo l’inaspettato passo falso subito per opera dell’intraprendente Castanea. Barcellona ha cambiato tantissimo: in regia c’è Antony Thyrtyshnyk il fratello del beniamino reggino della passata stagione. Bomber Frizzarin, ex Cus Catania ed un altro prodotto del "pianeta Viola", come Federico Manfrè, completano il pacchetto esterni. Sotto canestro attenti alla fisicità di Cortese, visto al Sala Consilina.

I tifosi della Viola potranno invece vedere in azione i confermati Simonetti e Cessel, pilastri della squadra viola che punta su una difesa "identitaria" e una fisicità marcata. Dalle mani di Ani, Idiaru, Paulinus, Donati, Sgarlato, Ivanaj e Bangu passano infatti gli equilibri di una squadra fisica, che ha voglia di far bene da subito.

La partita sarà arbitrata da Daniele Barbagallo di Acireale e Luca Beccare di Messina.