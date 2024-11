La Pallacanestro Viola Reggio Calabria mette nel mirino la trasferta di Monopoli. I neroarancio saranno di scena sul parquet di una squadra, quella pugliese, in grande difficoltà.

L'Action Now, infatti, è reduce da sei sconfitte consecutive, contro Cassino, Bisceglie, Molfetta, Torrenova, Ragusa e Sant'Antimo. Nelle ultime tre, peraltro, la squadra di Carolillo ha sempre subito almeno 92 punti, concedendone complessivamente 283 negli ultimi 120 minuti di campionato.

Caratteristiche

Occhio, però, perchè pur concedendo tanto a livello difensivo, Monopoli è squadra temibile quando attacca e, di certo, vogliosa di non mollare la feroce lotta per evitare i playout. Di base, si tratterà di una sfida molto complessa per coach Bolignano e i suoi ragazzi, anche in virtù delle caratteristiche completamente diverse delle due squadre: più sbarazzina quella biancoblù, con la Viola che invece basa le sue vittorie sulla capacità di tenere gli avversari sotto quota 70, come accaduto contro Ragusa.

Per I playoff, quella contro l'Action Now è una gara fondamentale per Reggio Calabria: solo una vittoria potrebbe dar continuità al sogno post-season per i neroarancio.