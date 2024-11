Bagarre per i playoff. Una sola giornata alla fine della regular season del campionato di basket di Serie B, con una Viola in piena corsa per un posto fra le migliori otto. La Pallacanestro Viola si trova attualmente al nono posto in classifica con 32 punti, in coabitazione con Sant’Antimo (7°) e Torrenova (8°), squadre che precedono i nero arancio in graduatoria complice la classifica avulsa che fra le tre squadre coinvolte vedrebbe quella di Coach Bolignano in svantaggio.

Il Calendario della 30^ giornata (8/05/2022)

Sant’Antimo-Torrenova

Taranto-Viola

Nonostante il nono posto però, in virtù dello scontro diretto in programma l’ultima giornata fra Sant’Antimo e Torrenova, i nero arancio restano padroni del loro destino e con una vittoria a Taranto nell’ultimo turno di campionato strapperebbero definitivamente un biglietto per la post season. Andiamo a vedere nello specifico tutte le possibili combinazioni.

7° – SANT’ANTIMO 32, va ai Playoff se..

Vince

Perde e la Viola perde

8°- TORRENOVA 32, va ai Playoff se..

Vince

9° – VIOLA 32, va ai Playoff se..

Vince

Perde e Torrenova perde

Non solo possibilità di ottavo posto e playoff per la Viola. Vi è una piccola chance addirittura di settimo posto. Analizziamo tutti i vari casi possibili.

1- Vincono Sant’Antimo e Taranto

6-Taranto 36

7-Sant'Antimo 34

8-Viola 32

9-Torrenova 32

2- Vincono Sant’Antimo e Viola

6- Sant’Antimo 34

7- Taranto 34

8- Viola 34

9- Torrenova 32

3- Vincono Taranto e Torrenova

6- Taranto 34

7- Torrenova 34

8- Sant’Antimo 32

9- Viola 32

4- Vincono Viola e Torrenova

6-Taranto 34

7-Viola 34

8-Torrenova 34

9-Psa 32

Con l’obiettivo salvezza diretta già da tempo acquisito e il sogno playoff distante una sola vittoria, vediamo anche le date dell’eventuale quarto di finale della post-season.

G1 – 15/05/2022 (TRASFERTA)

G2 -17/05/2022 (TRASFERTA)

G3 – 20/05/2022 (CASA)

EV. G4 22/05/2022 (CASA)

EV. G5 25/05/2022 (TRASFERTA)