Passo falso per la Pallamano Crotone che disputa una brutta partita in casa dell’Atletico Lamezia (match disputato a Vibo Valentia per l’ormai nota indisponibilità della struttura lametina) e si deve accontentare di un risultato che definire anomalo è anche poco. Già il pareggio è un risultato inusuale nella pallamano e poi raggiunto con meno di quindici gol segnati lo è ancora di più. Brutta prestazione per il Crotone che ha giocato senza grinta e senza personalità segnando poco, pochissimo, appena tre gol nella seconda frazione di gioco. Una prestazione che non si può giustificare solo con una giornata storta. Il tecnico Antonio Cusato è rimasto molto deluso dalla prestazione dei suoi che non hanno fatto assolutamente nulla di quanto preparato in settimana, ogni attesa è stata completamente disattesa. Se il Crotone non è riuscito a vincere non è solo per demerito suo, ma anche per merito di un Lamezia cresciuto tantissimo nel corso della stagione e che ha giocato con decisione, determinazione e voglia di non soccombere. Tropo svogliata invece la Pallamano Crotone per essere vera, ha sfoderato una prestazione brutta, probabilmente la peggiore della stagione e una delle peggiori degli ultimi anni. Ora si spera solo che si sia trattato di un caso isolato e che la squadra possa dare delle risposte concrete già dalla prossima partita.