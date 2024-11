Le silane conquistano un punto con Catania. Ora sono quattro i punti di distanza su Roma e Firenze

COSENZA - Dopo una vittoria ed una sconfitta a testa, Cosenza e Catania chiudono in pareggio il terzo confronto stagionale. Un match in salita per le silane brave a recuperare il passo dopo il 3-0 iniziale infilato dalle catanesi.A dare una grossa mano al setterosa locale il numeroso pubblico presente sulla tribuna della "Olimpionica". Spettacolare il finale di gara. Un batti e ribatti che ha portato le ragazze di Posterivo avanti sul 6-5, ma costrette, poco dopo, ad inseguire sul 7-6 per le ospiti. Un colpo quasi mortale per le silane che tuttavia hanno la forza di rialzare la testa e recuperare il gol di svantaggio sul gong. E’ Zoe Arancini ad infilare lo spiraglio giusto per il 7-7 finale che chiude la contesa. Un pareggio che consente al Cosenza di allungare sulle dirette avversarie per la lotta alla salvezza finale, ora i punti di vantaggio sono quattro.