Battuto anche Firenze ed ora la classifica è meno pericolosa. Messe dietro le spalle sia le toscane che le laziali della Sis Roma

COSENZA - Fiato sospeso fino all’ultimo poi la festa. La Tubisider Cosenza cala il bis nel massimo torneo di pallanuoto femminile e si porta in una zona della classifica più tranquilla. Nell’Olimpionica silana il setterosa di Posterivo affonda Firenze con un solo gol di vantaggio. Quanto basta per raccogliere altri tre punti pesantissimi.Gara non bella, troppo alta la posta in palio. Nella vasca cosentina ha la meglio la paura di perdere. Avanti di due lunghezze la Tubisider si fa prima rimontare e poi sorpassare dalle toscane. Ma quando tutto sembra perso, ecco il nuovo controsorpasso di casa, mantenuto fino al fischio finale. Con questo successo il Città di Cosenza si porta così a sei lunghezze in graduatoria generale. Sorpassate sia le fiorentine che le laziali della Sis Roma. Ed ora nuova sosta di campionato, si riprenderà il 20 Dicembre con la prima di ritorno quando le silane ospiteranno il Catania.