Nuovo stop per la formazione rossoblù, che è stata sconfitta nella piscina di Campagnano dalla compagine ligure. Non basta il supporto di duecento spettatori per ottenere il salto di qualità nel campionato di Serie A1 femminile

Day after di pensieri per la Smile Cosenza, che ha registrato una nuova sconfitta interna, stavolta per mano del Rapallo nell’ottavo turno del massimo campionato femminile. Le ragazze liguri hanno disputato la sfida in terra bruzia ben consapevoli di poter arrivare in alto in questa stagione, non è un caso come i tre punti siano serviti a rafforzare la seconda posizione in classifica.

La partita è iniziata già col piede sbagliato per il gruppo allenato da Francesco Fasanella sin dalle prime battute di gioco. Passato un minuto e cinquantacinque secondi in gol è andata una lady sicuramente tra le più conosciute in Italia: Carolina Marcialis. La pallanuotista, difensore con sei partite in nazionale, è la moglie di Antonio Cassano e chissà che Fantantonio non abbia esultato in diretta streaming…

Rapallo poi ha raddoppiato con Bianconi, mentre la doppietta cosentina di Mandelli ha intervallato la rete ligure di Kudella. Nel secondo gioco, altre quattro reti del Rapallo e due delle cosentine con Santoro e Morrone quando le rossoblu erano in superiorità numerica. Chiudendo a metà partita sul 4-7, il Cosenza ha cercato poi di lanciarsi in avanti, ottenendo ben poco in termini di resa. Complessivamente negli altri due tempi sono arrivati tre gol ancora con Mandelli, Misiti e Santoro, mentre il Rapallo ha segnato altre cinque marcature, dando l’impressione di una qualità maggiore, come recita la classifica.

Il 7-12 finale ha confermato il divario tra le due compagini, nel post match Alice Mandelli, con molta schiettezza, ha analizzato i pro e i contro della prestazione rossoblu: «Abbiamo giocato una partita molto fisica, a tratti non poco nervosa. La gestione non è stata delle migliori, la nostra panchina era molto corta e giocavamo senza un centro, ciò rende tutto più complicato. Abbiamo messo un’ottima intensità, ma non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Dobbiamo prendere anche qualche gol in meno, proprio perché poi è difficile nel corso del match recuperare e ricucire lo strappo». L’occasione del riscatto potrebbe arrivare il 21 dicembre con l’altro match casalingo in programma contro Trieste, compagine che ha quattro punti di vantaggio sulle cosentine dopo l’ottima vittoria casalinga per 16-9 contro la Brizz Nuoto.