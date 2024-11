Il sorriso in Serie A1 arriva in un match tiratissimo per le ragazze allenate da Fasanella. In una gara molto equilibrata alla fine le bruzie si sono imposte di misura, conquistando così un po’ di fiducia anche per il futuro

Era una gara da non fallire, anche guardando le prime indicazioni di classifica, e la Pallanuoto Cosenza ha risposto presente all’appuntamento con la vittoria. Trascinata dal solito pubblico colmo di affetto, la squadra di Fasanella ha così conquistato l’intera posta in palio contro la neopromossa Ancona. Gara non facile per la squadra bruzia, la paura di non fallire (tra due squadre arrivate al match con lo zero in classifica) si dimentica ben presto in acqua. La contesa è stata caratterizzata da un bell’equilibrio in campo e dalla voglia degli attacchi di dimostrare il loro potenziale. Ancona gioca e lascia giocare, il Cosenza non prende il largo pienamente: al cambio di campo la gara si era fissata sul 5-5, l’incertezza regnava sovrana.

Nel terzo tempo i tre gol in due minuti di Ciudad Herrera hanno strappato ben più di un sorriso ai tifosi locali, ma le doriche sono rimaste ancorate alla partita, riuscendo a pareggiare e addirittura ad andare in vantaggio con il provvisorio 11-12 siglato da Monterubbianesi. La gara ha riservato ancora emozioni, e in positivo per le padrone di casa: prima arriva il pari di Malluzzo, che si ripete siglando il 13-12. Una doppietta finale e definitiva che fa bene al morale, testimonia il buon lavoro anche a livello giovanile e, soprattutto, sblocca il Cosenza in Serie A1.

Sabato prossimo la squadra tornerà davanti al pubblico amico. In casa arriverà la Lazio, l’obiettivo è di continuare a macinare gioco e punti, questo mese di novembre indicherà anche il cammino per il futuro. Non è un caso come coach Francesco Fasanella abbia analizzato così il match: «Ci crediamo sempre, anche sino all’ultimo secondo. Ho già fatto i complimenti alle mie ragazze. Dobbiamo migliorare, per noi è il mese decisivo e dobbiamo capire di che pasta siamo fatti, se buona per l’alto livello».

Dall’altra parte, l’allenatore dorico Milko Pace ha commentato: «Dispiace per la sconfitta, un pari sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto. Continuando di questo passo possiamo toglierci delle soddisfazioni nel corso di questa stagione».