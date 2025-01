La pausa del massimo campionato femminile permette alla squadra bruzia di fare un po’ il punto della situazione in vista di un 2025 comunque ricco di appuntamenti. I due punti di forza in acqua sono state recentemente elogiate un po’ da tutto l’ambiente cosentino

C’è stato qualche passaggio a vuoto ma sostanzialmente il campionato svolto dalla Pallanuoto Cosenza può essere considerato abbastanza discreto. La posizione a centro classifica in Serie A1 ha confermato così il potenziale delle ragazze da mister Francesco Fasanella, il Cosenza resta una squadra capace di affrontare ogni avversario a testa alta.

C’è stata qualche sconfitta un po’ evidente nei numeri, ma anche qualche risultato importante a sottolineare la tenacia di un gruppo tra i più ostici da affrontare, soprattutto in casa.

La società ha messo in evidenza, nelle scorse ore, due tra le protagoniste del gruppo come Lupinogina e Misiti, ma un po’ tutte le varie individualità sarebbero da lodare per l’impegno messo sinora in acqua. Olga Lupinogina è tra le cannonieri del campionato, con 27 centri sta dimostrando di poter reggere il peso dell’attacco con un fiuto del gol particolarmente importante. È una di quelle pallanuotiste che è meglio avere al proprio fianco, a Cosenza lo sanno bene da tempo.

Maria Misiti invece sta crescendo nel corso del tempo, l’esperienza accumulata negli ultimi anni è stata utilissima, è una delle atlete che spicca per rendimento e continuità. Potrà solo aumentare le sue prestazioni nel corso del girone di ritorno, il suo apporto è davvero apprezzato alla causa. È un po’ tutto il collettivo, però, a spiccare, sono stati quindici i punti raccolti in campionato con un girone d’andata che ripartirà tra qualche settimana con maggior intraprendenza.

Arrivati al giro di boa, il Cosenza nel decimo turno di Serie A1 riprenderà a giocare addirittura il 22 gennaio, ospite della Sis Roma. Per rivedere le ragazze in acqua alla piscina di Campagnano se ne riparlerà addirittura il 1° febbraio per il match contro l’Ekipe.