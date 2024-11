Marco Capanna ed il Città di Cosenza si salutano. Dopo tre anni di alti e le strade della società silana e quella del tecnico si separano. Tra i momenti magici con Capanna alla guida del setterosa rossoblu la conquista del terzo posto in coppa Italia

Il comunicato ufficiale

«La società Città di Cosenza comunica la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico Marco Capanna. Il presidente, le giocatrici e lo staff ringraziano l’allenatore per il percorso di crescita svolto negli ultimi tre anni, culminato con un brillante terzo posto in Coppa Italia. A Marco Capanna va inoltre un sentito in bocca al lupo per la prossima esperienza».

Un arrivederci non un addio

«Prima di tutto un grazie al presidente e alla società per avermi dato questa occasione. Sono tante le persone che mi hanno lasciato qualcosa e non le dimenticherò. Sono orgoglioso di queste ragazze che mi hanno dimostrato tanto, soprattutto nelle difficoltà quando conta davvero. Rifarei cento volte la scelta di 3 anni fa e porterò tante cose dentro per il mio futuro e nella nuova avventura . Auguro a Cosenza tutto il meglio con sincerità».