Messo da parte il campionato con l’ennesima sconfitta interna, il Città di Cosenza si prepara alla seconda fase di Coppa Italia. Quale occasione migliore per riscattarsi contro l’ultima avversaria? (In basso, il quadro completo)

Ennesima battuta di arresto per il Città di Cosenza, ennesimo scivolone casalingo. Questa volta a punire la squadra di coach Capanna è il tanto temuto Messina. Nemico di sempre e seconda forza del campionato.

Una sconfitta che brucia visto il risultato finale. Le peloritane, infatti portano l’intera posta in palio per un solo gol di vantaggio. Il match termina 6-7 Con le siciliane costrette ad inseguire una formazione completamente diversa dal solito, e le cosentine che riescono a tenere testa alle avversarie. Questa volta, però, la grande prestazione non basta. Soprattutto se si guarda ai risultati delle dirette concorrenti che inseguono l’obiettivo salvezza. Su tutte, Milano che battendo Roma scavalca Cosenza in classifica relegandola così al nono posto e con soli sette punti.

Ma coach Capanna, riparte proprio dalla prestazione di campionato per guardare avanti ai prossimi impegni stagionali e raggiungere un altro importante obiettivo.

Si ferma il campionato. Tutto pronto sabato con la seconda fase di Coppa Italia. Un girone di fuoco per le cosentine che però avranno l’occasione di riscattarsi. Oltre a Bogliasco e Roma, il Città di Cosenza ritroverà per la seconda volta Messina.

Prossimo turno (Coppa Italia 2^ Fase)

Girone “F”

1^ Giornata – sabato 18 febbraio 2017 COSENZA – BOGLIASCO BENE

2^ Giornata – domenica 19 febbraio 2017 S.I.S. ROMA – COSENZA

3^ Giornata – domenica 19 febbraio 2017 MESSINA – COSENZA

Maria Chiara Sigillò