Le cosentine di coach Capanna dopo aver ritrovato il successo in casa contro Bologna, si preparano alla trasferta ligure, prima di chiudere il girone contro un avversario temuto

Forte dell’ultimo successo in casa contro Bologna, il Città di Cosenza si prepara a scendere in vasca. E Sarà l’ultima trasferta del girone di andata. La squadra guidata da coach Capanna farà visita al Rapallo. La compagine ligure, nelle stagioni precedenti ha messo più volte in difficoltà le calabresi, spesso ribaltando risultati quasi ipotecati e sorpassi in classifica. L’ultima pesante sconfitta risale alla stagione precedente, targata 2015-2016.

Ma se l’attesa nel girone è quasi tutta concentrata in vetta per il big match Messina-Padova, il città di Cosenza ora sesto e a più due sulle liguri, dovrà necessariamente vincere per continuare la corsa alle final six, obiettivo sfumato proprio nel finale della scorsa stagione. Tante le pretendenti che aspettano un passo falso. Su tutti proprio la formazione ligure guidata da coach Antonucci. Rapallo che vuole ancora vendicare quella pesante sconfitta inflitta dalle cosentine nella quarta giornata di Coppa, lo scorso 12 marzo, causandone l’esclusione.

Ultima trasferta , dunque, per le cosentine. Ultima gara lontano dal proprio pubblico. Il girone di fuoco, verrà chiuso proprio in Calabria contro l’avversario più temuto dal Cosenza. Il Catania, già incrociato in Coppa Italia.

Maria Chiara Sigillò