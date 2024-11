Passo indietro del setterosa silano rispetto ad una settimana fa contro Bologna. E a fine gara coach Capanna richiama le sue ragazze

Atra trasferta amara per il Città di Cosenza battuto a Rapallo nel match metteva di fronte silane e liguri nella sfida di cartello del massimo torneo di pallanuoto femminile. Un passo indietro quello delle calabresi, rispetto ad una settimana fa contro Bologna.

Troppi i black-out. Poca concentrazione soprattutto sotto rete per il setterosa silano che fa vedere sprazzi di buon gioco solo sul finale di gara. Ma è solo una scintilla che non prende fuoco. Rapallo vince 7-4 e per coach Capanna la squadra vista in acqua ligure non rispecchia l’idea di pallanuoto della società e dello staff tecnico. Vietatati, insomma, altri passi falsi in vista di una seconda parte di stagione incandescente.