Prima “doppia” stagionale per le squadre bruzie impegnate in acqua. Si registra l’esordio positivo in Serie C dei ragazzi di Manna, bravi a dominare in trasferta la Waterpolo Catania. Brutto ko invece per la compagine femminile di Serie A1 che perde anche in terra dorica

Avventure ad acque alterne per gli atleti della Pallanuoto Cosenza, per la prima volta in stagione i tifosi hanno seguito due gare praticamente a distanza di poche ore. A esordire in campionato la squadra maschile allenata da Gianmarco Manna che aveva così presentato il match di Catania, poche ora prima del match: «La prima partita è sempre una delle più difficili, è un'incognita perché bisogna rompere il ghiaccio e bisogna adeguarsi al ritmo gara ufficiale. Sappiamo che sono dei punti importanti in palio».

Il giudizio dell’allenatore bruzio è stato sicuramente profetico e ben mirato, considerando l’ottima vittoria ottenuta dal suo gruppo nella piscina della Waterpolo. Buonissima soprattutto la prestazione dei cosentini nei primi due giochi, terminati per 0-4 e 1-4: con sette reti di vantaggio, c’è stata poi una leggera flessione che non ha impedito di gestire globalmente il successo.

Catania 9 - Cosenza 15 è il risultato finale che bagna così l’esordio in Serie C, un buon inizio per una squadra con tanti giovani il cui obiettivo sarà la crescita complessiva prima ancora del piazzamento playoff.

I ragazzi ridono, le ragazze rientrano da Ancona con tanti rimpianti. All’andata, la sfida contro le doriche permise a Misiti e compagne di vincere il primo match in Serie A1, musica diversa invece quella registrata ieri pomeriggio. Una partita decisamente a due volti per il gruppo allenato da Fasanella che nel primo gioco aveva chiuso sul pari per 2-2, per poi accelerare nettamente arrivando a metà partita sul 3-6. Cosenza in balia dell’avversario quindi, l’Ancona riesce a pareggiare sull’8-8 e nell’ultimo parziale è andata a giocarsi tutte le carte, diventando molto più lucida e chiudendo alla fine sul 11-9.

Il commento di Sara Zaffina va ben oltre la mera sintesi della gara: «Abbiamo fatto una brutta partita, ci è mancato il sangue agli occhi. Ci complimentiamo con le avversarie, questa sconfitta ci servirà da lezione già a partire dal prossimo futuro». Punti salvezza vitali quindi per la squadra marchigiana, che sinora non era riuscita a muovere la sua classifica. Il Cosenza, reduce da tre ko di fila, dovrà trovare subito il modo di riscattarsi tra sette giorni in casa della Lazio.