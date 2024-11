Quattro gare al termine della regular season

COSENZA - Il vicolo si fa più stretto in A1 femminile. Mancano solo quattro giornate al termine della stagione regolare. Quattro gare che decideranno il futuro del Città di Cosenza. nella sua prima avventura nel massimo torneo italiano. L’obiettivo della salvezza è raggiungibile. Il setterosa silano avrebbe meritato qualche punto in più in classifica, ma ormai non c’è tempo per pensarci e rammaricarsi. L’ennesima sosta stagionale è servita ha ricaricare le batterie in vista del rush finale. Sabato alle 15:00 la Tubisider ospiterà il Bogliasco, quarta forza del campionato, in una gara che promette scintille. Da una parte la squadra di casa che necessita di punti come il pane, dall’altra la formazione ospite che vuole consolidare l’attuale posizione in graduatoria generale.