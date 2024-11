La squadra allenata da Francesco Fasanella conquista la sua terza vittoria consecutiva in Serie A1. Dopo i successi contro Ancona e Lazio, arriva la prima soddisfazione esterna in acque siciliane

Aumenta l’entusiasmo per la Smile Cosenza, la vittoria conquistata a Catania per 10-9 serve alla classifica e al morale. Piace sempre più la squadra di Fasanella, che sta trovando la giusta amalgama dopo un inizio difficile in campionato, grazie a un gioco incisivo in attacco e alla capacità di non darsi mai per vinta.

L’avversario di giornata era la Brizz Catania, una compagine invischiata nella lotta salvezza ma per nulla intimorita dalla situazione difficile di classifica. Il match è stato molto tirato, le ragazze cosentine erano andate in vantaggio nel primo parziale con Misiti e Lupinogina, poi hanno subito l’iniziativa delle etnee chiudendo così a metà tempo sul quattro pari (gol cosentini di Santoro e Misiti). Nel terzo gioco un rigore di Morrone e ancora Misiti ad allungare per il 5-6, infine il quarto e ultimo tempo davvero imprevedibile. Lupinogina ed Herrera vengono riprese dal Catania, che si colloca sull’otto pari, poi ancora un rigore di Morrone, il pari catanese e la zampata finale di Misiti (quarto gol di giornata) e una super parata di Nigro che salva il 9-10 finale, risultato che poteva anche essere più ampio ma il Cosenza, nel corso del match, ha fallito anche tre rigori.

Il presidente Manna si è complimentato con le sue ragazze che hanno conquistato nove punti in cinque gare, chiedendo maggiore attenzione per il futuro, ma lo spettacolo ha divertito il ct della nazionale italiana Carlo Silipo. Guardando alle azzurre convocabili, sicuramente è stata proprio Marta Misiti a suscitare il maggiore interesse: «Il match è stato molto equilibrato – ha aggiunto la top scorer dell’incontro – dobbiamo migliorare in difesa e in attacco, ma di certo non molliamo mai. I dieci giorni di pausa ci serviranno per arrivare pronte alle prossime sfide».