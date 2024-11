Il setterosa cosentino mette in tasca la permanenza nel massimo campionato con due giornate d’anticipo. Festa grande tra le ragazze di coach Capanna

Cosenza vince e resta in A1. Le ragazze terribili di coach Capanna battono Firenze e festeggiano la permanenza nel massimo torneo con due turni d’anticipo. Ai nastri di partenza del prossimo campionato femminile il club silano continuerà a portare in alto la bandiera della Calabria.

Un traguardo che per qualcuno può sembrare poco, viste le ambizioni e alcune giocatrici in rosa, ma che fa parte di un processo di maturazione che in questa stagione ha visto protagoniste anche tante pallanuotiste cosentine, cresciute e diventate determinanti sotto la guida di Marco Capanna.

La gara

Primo tempo scoppiettante e ricco di emozioni. Le squadre giocano a viso aperto con correttezza e chiudono sul 2-2 firmato dai gol di Citino, straripante oggi, Silvia Motta, Marioni e Lapi. Firenze non molla, approfitta di alcune espulsioni incassate da Cosenza e si porta avanti con Cotti. A tenere a galla Cosenza ci pensa Gorlero, che para un rigore a Bartolini mandando la sua squadra al riposo sul 2-3. Nel terzo arriva il break decisivo. Citino, Kuzina e De Cuia firmano il tris di Cosenza che incassa solo la rete della brava Lapi. Si va quindi al quarto tempo con Firenze che cerca il pari invano. Bartolini però a 40 secondi dal termine trova il 5-5 ma Citino festeggia una gara da leader vera trovando allo scadere il vantaggio.

Capanna è soddisfatto

«Voglio ringraziare le ragazze. Hanno avuto in mente cosa fare sempre, con la voglia di vincere dedicando il successo al presidente, e la capacità di dimostrare che Cosenza merita tanto».

Dedica al presidente Manna

«Sono contenta per la vittoria, arrivata con il cuore. È così, perché volevamo dedicarla al nostro presidente e nei momenti delicati abbiamo pensato a vincere per noi e per lui. Ci ha sostenute anche oggi e sono felice che ci abbia viste vincere».