Solito weekend a due volti per il team bruzio, ormai da più di un mese i risultati delle due squadre non collimano verso il meglio. Il gruppo maschile ha conquistato il quarto successo in cinque gare, in Serie A1 invece sesto ko di fila per le pallanuotiste allenate da Fasanella

Un altro fine settimana di riflessione per la Pallanuoto Cosenza, che di certo aumenta nella sua fiducia sui giovani ragazzi in Serie C mentre non sarà facile gestire la situazione creatasi per la Serie A1. Sono proprio i risultati a dettare un po’ la vitalità di un gruppo, quello allenato da Gianmarco Manna è in ottima forma e lo sta dimostrando dominando spesso e volentieri fuori casa. In acque sicule, anche in questo caso sono arrivati i tre punti: a farne le spese è il Siracusa per 18-8.

La squadra cosentina ha voglia di combattere e di mostrare il suo gioco, non è un caso come il confronto di ieri sia stato conquistato e legittimato con una seconda parte del match davvero arrembante sul piano offensivo. Manna sa come la squadra potrà ancora fare meglio, ben calibrando anche le prime parti degli incontri: «Siamo partiti molto contratti e abbiamo perso l’ultimo tempo. Sicuramente ci siamo adattati alla vasca che è una struttura scoperta, sempre particolare come impatto. Poi abbiamo avuto una bellissima reazione emotiva e abbiamo incanalato la partita in maniera importante. Erano tre punti difficili da conquistare e siamo contenti, ma pensiamo già subito al prossimo impegno che è il derby con Reggio Calabria».

Parlando di reazione, quella della Smile Cosenza nel massimo campionato di Serie A1 femminile sta tardando ad arrivare. Il girone di ritorno non ha regalato nemmeno un punto e ora la squadra allenata da Francesco Fasanella dovrà pensare a mantenere la categoria, cosa nemmeno troppo facile stando di questo passo. Plebiscito per Padova… di nome e di fatto col 16-6 che ha annichilito il Cosenza, il team calabrese ha retto solamente nel primo parziale per poi concedere fin troppa iniziativa alle venete.

Gara ben diversa rispetto a quella dell’andata, quando le egubine si erano imposte di misura: la differenza tecnica e caratteriale è ben evidente in questo caso. Il Padova sale a 31 punti, il Cosenza è agganciato dalla Brizz a quota 15, a un punto insegue poi Bogliasco: la situazione in classifica non è per nulla rassicurante. Nel terzultimo turno della fase regolare, sabato prossimo, saranno proprio le liguri ad affrontare le rossoblu: uno scontro salvezza da non fallire davanti al proprio pubblico