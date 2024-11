Le ragazze rossoblù perdono contro le venete in una gara seguita da duecento spettatori. Il gruppo bruzio fallisce l’occasione di compiere un balzo significativo in classifica, non bastano le buone prove di Lupinogina, Misiti e Santoro

La gara del mercoledì non ha deluso le attese sul piano dello spettacolo, ma ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ai tifosi rossoblù. La Pallanuoto Cosenza è stata sconfitta nel pomeriggio dall’incontro contro il Padova, il match è terminato sull’9-8 per la formazione ospite.

Nel recupero del sesto turno del massimo campionato il Cosenza è stato messo sin da subito in difficoltà dalle avversarie, che avevano raccolto meno di quanto meritato in passato e non hanno mostrato per nulla timore dall’affrontare questo impegno in trasferta. L’iniziale 2-4 ne è stata la conferma, il Padova è stato trascinato da Meggiato sin dall’inizio del match, mentre le rossoblù erano riuscite comunque a rimettere in parità l’incontro a metà dell’incontro.

Il quattro pari sembrava aver sbloccato un po’ il Cosenza, trascinata dalla buona verve di Lupinogina, tanto da trovare successivamente anche la rete del vantaggio con Misiti, poi ha subito nuovamente l’avanzata di un Padova ben messo in campo, capace di fare bene in attacco ma di concedere anche qualche spazio di troppo tra le cuffie difensive. Il provvisorio 6-6 a termine del terzo gioco, realizzato da Santoro in superiorità numerica, aveva rimesso la gara sui binari ancora dell’incertezza, salvo poi registrare un ultimo parziale in cui il Padova ha letteralmente trovato spazi e proposizioni offensive con due reti di Cassarà e il sigillo di Schapp. Sul 6-9 provvisorio, il Cosenza ha avuto un sussulto, trovando la doppietta di Misiti e il rimpianto di non aver conquistato almeno un punto nel match odierno.

Nel settimo turno, iniziato per altro con il match tra Ekipe e Trieste terminato sul 12-9, il Cosenza sarà di scena sabato alle 15 in acque liguri contro l’Energia Bogliasco. Nove i punti in classifica raccolti sinora dalle calabresi, che chiuderanno poi il 2024 con altri due match interni contro Rapallo e Trieste.