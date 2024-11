Domenica al via le semifinali play-off che mettono in palio un posto in Serie A. Avversario del “setterosa” cosentino di Andrea Posterivo il blasonato Volturno

COSENZA - Punta a sfruttare il fattore vasca la Tubisider Cosenza Pallanuoto, in gara 1 delle semifinali play off promozione. Una partita fondamentale per continuare a sognare la serie A. Avversario della squadra di Andrea Posterivo il blasonato Volturno, per altro già battuto dal “setterosa” cosentino nella stagione regolare sia in casa che in trasferta. La sfida andrà in scena domenica alle 18.