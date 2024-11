Le prime due sconfitte in campionato hanno un po’ lasciato l’amaro in bocca, anche se il valore delle avversarie era senza dubbio qualitativamente più alto. Il Cosenza in Serie A1 ha affrontato nei primi match compagini di tutto rispetto, squadre destinate a guardare con fiducia a un ottimo piazzamento stagionale. La gara contro Roma è stata anche equilibrata a tratti, poi è emersa fuori la maggior qualità delle ragazze ospiti. Ben diversa, invece, la musica contro il Catania, squadra titolata e non a caso in lotta anche nei campi europei. Le etnee hanno dilagato contro le cosentine, ora alla ricerca di un pronto riscatto e che hanno sfruttato anche qualche giorno in più per lavorare meglio rispetto alle avversarie.

Muovere la classifica è l’obiettivo delle rossoblù, non è un caso come gli allenamenti del gruppo in acqua siano stati concentrati proprio sul tenere una maggiore costanza difensiva per essere poi subito efficaci quando c’è da andare in rete.

L’avversario di sabato, alle ore 14, sarà l’Ancona, un’altra squadra a quota zero in classifica e che sinora in campionato ha subito trenta gol. Uno scontro diretto, se vogliamo, in questa primissima parte di stagione: la neopromossa dorica, nel primo turno, hanno incassato ben 22 reti dal Catania, mentre nella seconda giornata ha perso lottando contro la Lazio per 8-7. Arriverà a Cosenza con la voglia di sbloccare la classifica, ma le pallanuotiste bruzie vorranno far leva sulla forza tecnica e sull’apporto del pubblico che, già in questi primi scampoli stagionali, ha mostrato un grande supporto.