Per il Città di Cosenza si complica il cammino verso la conquista della final-six. Decisive le ultime due partite di campionato

Sconfitta di misura per il Città di Cosenza che cade nella trasferta di Bologna. Le emiliane si impongono per il 7-6 compromettendo pesantemente il cammino della squadra di coach Capanna verso la final six. Dopo aver agguantato il risultato portandosi sul 6-6, decisiva l'ultima frazione di gioco, quando il setterosa cosentino abbassa la guardia e ad un minuto dalla fine le padrone di casa ne approfittano e affondano la rete del ko.

Serviva una vittoria per ipotecare l'accesso ai play off ma le silane sprecano un'occasione preziosa contro una squadra già salva. L'unica nota positiva della giornata è il punto di vantaggio rimasto sul Catania, sconfitto a Rapallo. A meno due giornate dalla fine tutto può ancora succedere ma la strada ora più che mai è in salita visto che il calendario favorisce, almeno sulla carta, la formazione siciliana.

Pomeri e compagne si preparano ad ospitare il Messina, seconda forza del campionato. Ultima partita casalinga per le silane e forse l'ultimo treno da prendere per continuare a sperare. Entreranno in vasca venerdì alle 19:15, anticipo che aprirà la giornata numero diciassette di campionato.