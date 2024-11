Discorso salvezza rimandato agli ultimi due appuntamenti di campionato contro Roma e Firenze

COSENZA - Tutto secondo pronostico a Messina. Nella piscina peloritana trionfa la formazione di casa, affonda il Città di Cosenza. Il setterosa silano cede 18-7. Non basta il cuore alle ragazze di coach Posterivo per scompaginare i piani delle siciliane, nettamente più forti ed esperte. Dopo una buona prima frazione di gioco, chiusa in svantaggio di una sola rete, la Tubisider ha subito un pesante break nel secondo parziale, si è ripresa nel terzo chiudendolo in parità, per poi subire il nuovo allungo messinese nel quarto ed ultimo periodo. Discorso salvezza rinviato, quindi, alle ultime due giornate, quando il Cosenza sarà chiamato a giocarsi il tutto e per tutto contro Roma, prima, e Firenze, dopo, nei due scontri diretti per non retrocedere.