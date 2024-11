Cosenza resta in corsa final six in A1 femminile. Il sestetto silano blocca Bogliasco e prepara l'assalto a Prato.

Il Città di Cosenza resta in corsa final-six. Il setterosa silano raggiunge un meritato pareggio contro l’ostico Bogliasco. Dopo essere state sotto di cinque reti, le ragazze di coach Capanna chiudono la partita per 7-7. Un punteggio che conferma il buon momento di forma e non pregiudica il cammino verso gli spareggi delle cosentine.



Un incontro equilibrato ma con la formazione ligure subito in avanti. Calabresi che reagiscono dopo un tempo e mezzo giocato sottotono, e con determinazione e convinzione ribaltano la situazione contro una squadra nettamente superiore in difesa.Le calabresi, ora settime e con 19 punti, nel prossimo turno affronteranno il Prato in trasferta, a più due in classifica. Un’altra prova fondamentale per centrare un altro risultato storico, dopo aver conquistato le finali di Coppa Italia.Nella vasca toscana il Città di Cosenza proverà a vendicare la sconfitta maturata nel match di andata quando Prato s’impose con il risultato di 10-7.