C’era fame di rivalsa nella Smile Cosenza dopo la sconfitta dello scorso mercoledì contro Padova. Il risultato dello scorso turno è maturato davanti al pubblico di Campagnano con qualche rimpianto, ma ha portato il gruppo – probabilmente - a credere maggiormente nelle proprie potenzialità. Non era un caso come Alice Mandelli, nel presentare la gara contro Bogliasco, aveva già definito la partita come stimolante, mentre il presidente Francesco Manna chiamava a raccolta l’ambiente, lanciando segnali di fiducia e consapevolezza intorno alle sue ragazze.

I risultati si sono visti tutti nel match giocato ieri pomeriggio contro il Bogliasco, l’incontro è stato equilibrato ma alla fine sono state le ragazze con la cuffia rossoblu a prendere i tre punti. La squadra di Fasanella, soprattutto in queste ultime giornate, sta dimostrando di poter combattere contro ogni tipo di avversario consapevole anche di avere una forza offensiva non indifferente.

Nella vittoria per 10-9 è emersa tutta la classe di Lupinogina, che ancora una volta è stata la top scorer per le cosentine. Cinque i centri per lei, tre le reti per Santoro, una per Malluzzo e Ciudad in una sfida con diversi capovolgimenti di fronte.

I tre punti sono valutati così dal preparatore Gianmarco Manna con franchezza: «Usciamo da Bogliasco con una vittoria che è fondamentale per il proseguimento. Qui poche squadre riusciranno a vincere, è sempre molto difficile affrontare la squadra allenata da Mario Sinatra. Per quanto riguarda la prestazione, abbiamo fatto fatica a rendere concreto la mole di gioco, pur difendendo piuttosto bene. In attacco siamo stati molto imprecisi, con almeno quattro/cinque occasioni non realizzate, oltre al rigore sbagliato, per fare male all’avversario. Torniamo in Calabria con i tre punti, ed è l’aspetto più importante».

Oltre al successo e al quinto posto in classifica, nel team cosentino rimane sicuramente l’orgoglio per la convocazione nel Setterosa per Cristina Malluzzo e Vittoria Santoro, che dall’8 al 13 dicembre si alleneranno al centro federale di Ostia. La dimostrazione, quindi, di un lavoro importante da parte di tutto l’ambiente con i tifosi di casa che potranno abbracciare le ragazze prossimamente. A chiudere l’anno solare ci saranno due incontri consecutivi in casa contro Rapallo e Trieste.