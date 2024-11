È stata presentata ieri sera la Smile, che affronterà il massimo campionato nazionale. Entusiasmo crescente intorno alla società e festa per le ragazze che sanno di dover puntare più in alto rispetto al passato

Giocare in Serie A1 è una sorta di patrimonio per tutta la città. Lo sa molto bene la Pallanuoto Cosenza che sabato esordirà in campionato, ma nel frattempo è stata ufficialmente presentata a stampa, istituzioni e tifosi. Nell’enoteca regionale della Provincia, la nuova stagione agonistica è stato l’argomento principale per fare un po’ il punto della situazione anche su quanto fatto sinora. L’investimento del presidente Francesco Manna resta importante e non si nascondono di certo le ambizioni, considerando i progressi societari che si allargano anche ad altri settori dello sport in acqua. Puntare in alto è un obiettivo concreto: lo hanno ripetuto i dirigenti, e anche tra le pallanuotiste emerge la responsabilità di indossare la canotta del Cosenza per puntare a ben altro rispetto a una sofferta salvezza.

Non è un caso come la squadra abbia avuto un buon restyling, puntando su giocatrici di talento come Olga Belova, Marta Misiti, Vittoria Santoro, Anna Gesheva (bulgara, e capocannoniere dell’ultimo torneo svizzero) e Divina Nigro, che torna a Cosenza dopo l’ultima esperienza in Grecia.

Dopo i primi rodaggi in Coppa Italia, il campionato comincerà già questo sabato e non ci sarà tempo da perdere. Il primo avversario sarà la Sis Roma alle 14, squadra che ha dimostrato il suo valore nel corso del tempo. Avversario non facile, ma le ragazze possono contare sull’apporto del pubblico bruzio, come ha avuto modo di ribadire anche l’allenatore Francesco Fasanella: «Siamo pronti per una stagione diversa, abbiamo delle giocatrici importanti che hanno voglia di fare bene. Il nostro obiettivo è di migliorare sicuramente quanto fatto nella scorsa stagione». Gli fa eco il capitano del gruppo, Federica Morrone: «Nella nostra prima gara casalinga affronteremo una squadra forte, che mette tanta intensità in acqua. Noi siamo una squadra giovane e con qualche elemento d’esperienza, ma sappiamo che possiamo mettere in difficoltà chiunque con l’atteggiamento giusto e il calore del pubblico».

Testa al campionato quindi e guai a distrarsi. Il torneo inizierà sabato e terminerà il 12 aprile per la fase regolare, per poi passare alla poule scudetto e ai playout, che allungheranno la stagione sino a fine maggio. Dieci le squadre del massimo campionato che cercheranno, come la Pallanuoto Cosenza, di collocarsi in griglia per le coppe europee e ai playoff (dalla prima alla sesta posizione), evitando così la poule retrocessione che coinvolgerà quanti arriveranno dalla settima alla decima posizione.