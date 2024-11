Con una rimonta tutta cuore e grinta, il setterosa cosentino supera Volturno e mette in tasca gara 1

COSENZA - Con una rimonta degna di una super squadra la Tubisider getta il cuore oltre l'ostacolo e batte le avversarie campane ribaltando il risultato negli ultimi due quarti. Il ritorno giovedì a Santa Maria Capua Vetere, quando andrà in scena gara 2 delle semifinali promozione. La serie A femminile non è più un sogno lontano per il setterosa cosentino.