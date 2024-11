Dietro le spalle l’amarissima sconfitta contro Rapallo, all’orizzonte la trasferta in terra di un’altra formazione ligure, Imperia, in programma domani alle 14:30 nella piscina della forte compagine “Mediterranea”. Un squadra al vertice della classifica.

Punti alla mano e, soprattutto, considerato il divario tecnico fra le due formazioni, il pronostico sembra già chiuso. Al setterosa silano il compito di rovinare la festa annunciata delle liguri, come rischiò di fare nel match di andata quando, in alcuni frangenti di gara, riuscì a mettere sotto le più quotate avversarie. Città di Cosenza che spera di ricevere buone notizie anche da Firenze, dove si giocherà lo scontro diretto per la salvezza tra la formazione toscana e la Sis Roma. Le due squadre, che di fatto, lottano con la “Tubisider” per la permanenza in serie A1. Un pareggio sarebbe il risultato che più avvantaggerebbe le silane.