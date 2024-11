Il Città di Cosenza continua ad inseguire la final six scudetto. Decisiva la prossima sfida contro Imperia.

Giornata amara per il Città di Cosenza in A1 femminile. Il setterosa silano rientra da Prato con una pesante sconfitta. Le ragazze di coach Capanna non tengono il ritmo delle toscane che nel terzo tempo, dopo un breve recupero, affondano il KO finale chiudendo la partita per 12-8.





Uno stop che non compromette comunque il cammino lungo la final six delle calabresi. Il Città di Cosenza ha ancora due assi nella manica da giocare.Con quattro match da disputare determinanti saranno i prossimi due impegni contro le dirette concorrenti. Sul piatto punti fondamentali per allungare il distacco. A partire da sabato quando le ragazze di coach Capanna ospiteranno l’Imperia. Squadra impelagata nei bassifondi della graduatoria e pronta a vendere cara la pelle, vendicando così anche il match d’andata quando le silane si imposero con un roboante 18-5.Basterebbero meni reti di differenza sabato per continuare a sognare le final six scudetto.