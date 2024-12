Le ragazze bruzie nei giorni scorsi sono state protagoniste di un bel gesto all’ospedale di Cosenza, portando così un sorriso ai bambini in vista di queste feste natalizie. In acqua, l’attenzione si concentra però sull’ultimo impegno casalingo in Serie A1 in programma sabato contro Trieste

Gli applausi non sono mancati, nel corso delle ultime ore, per le ragazze della Pallanuoto Cosenza, protagoniste di un gesto che è sicuramente da ricordare per chiudere con animo migliore il 2024. Il gesto solidale è stato fortemente voluto dalla società, atlete e dirigenti hanno visitato i piccoli pazienti dell’ospedale Annunziata di Cosenza. A loro si sono uniti anche i docenti dell’istituto comprensivo IC Cosenza III R.Lanzino di via Negroni: è stato, senza dubbio, un momento emozionante, formativo ben più di qualche allenamento.

Le ragazze hanno portato, come annunciato in una nota societaria, un po’ di gioia e trasmesso un messaggio di speranza, l’augurio di una pronta guarigione è diventato speciale con la speranza di poter vedere i piccoli pazienti prossimamente anche tra il pubblico della piscina di Campagnano.

Tornando in acqua, l’ultimo impegno casalingo dell’anno non sarà così semplice. Sabato 21 dicembre la gara contro Trieste andrà considerata con grande attenzione, proprio perché la formazione giuliana è reduce da un ottimo risultato. La vittoria casalinga per 16-9 contro la Brizz Nuoto ne ha accentuato i punti di forza, con quattro punti in più di distacco rispetto alle avversarie, Trieste arriverà con la mente un po’ sgombra a Cosenza, cercando di giocare e di imporre l’appeal offensivo.

Proprio da questo punto di vista, le rossoblu dovranno fare ben attenzione e chiudere maggiormente gli spazi, per poi essere più incisive sotto rete: qualche errore di troppo nelle due fasi ha spesso determinato l’esito dei match in questa prima parte della Serie A1 femminile.