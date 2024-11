E’ la partita che vale una stagione. Quella che dirà se la "Tubisider" Cosenza merita di restare nell'Olimpo della pallanuoto femminile, oppure no. Città di Cosenza-Roma è pronta ad esplodere.

COSENZA - La sfida, valevole per la penultima gara di campionato, si giocherà domani alle 15:00 nelle piscina olimpionica bruzia. Sul piatto la permanenza in A1. Silane e capitoline sono appaiate in penultima piazza in classifica a sette punti. Chi vince resta nel massimo torneo. Chi perde sarà costretta a giocarsi la salvezza nell'ultimo e decisivo turno con Firenze, al momento staccata di tre lunghezze. Il “setterosa” cosentino ha tutte le carte in regola per chiudere il discorso con una giornata di anticipo. Nel match d’andata la Tubisider travolse in trasferta le capitoline con cinque reti di differenza. Domani ne basterebbe anche solo una in più per blindare il massimo torneo e pensare alla prossima stagione.