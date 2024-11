Cosenza sfida le campionesse d’Italia di Imperia. Un motivo in più per far bene e giocarsi i primi punti in campionato con il piglio di chi non ha nulla da perdere

COSENZA - Davide contro Golia. La matricola contro la squadra Campione d’Italia. Domani nella “Olimpionica”, la Città di Cosenza Tubisider ospiterà la Rari Nantes Imperia 57. Una partita impossibile sulla carta per la formazione allenata da Andrea Posterivo. Basterebbe guardare il palmares delle liguri per accorgersene. Un motivo in più per far bene se è vero com’è vero che nello sport in particolare a fare la differenza, molte volte, sono le motivazioni.

Il setterosa ne ha da vendere. I tre ko consecutivi spingeranno le ragazze silane a giocarsi tutto, con il piglio di chi non ha nulla da perdere. Previsto il tutto esaurito sugli spalti che fanno da cornice alla piscina cosentina. La Tubisider potrà quindi puntare anche sul calore del proprio pubblico per strappare via i primi punti nel massimo torneo italiano. Farlo contro le campionesse d’Italia, poi, avrebbe un sapore molto più dolce.