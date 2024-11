Il successo casalingo in gara 2 della finale play off contro Como regala al setterosa calabrese la serie A1. Nessuno prima della formazione di coach Posterivo ci era mai riuscito tra le donne nella nostra regione

COSENZA - La storia è scritta. La missione, compiuta. La Tubisider Cosenza affonda anche in casa il Como in gara 2 della finale play off e centra la promozione in serie A1. Nessuno prima del setterosa di coach Posterivo ci era mai riuscito nella nostra regione tra le donne. Un traguardo arrivato al termine di una stagione incredibile. Un flashback che passa da quel solo punto di distacco dalla Sis Roma in regular season, al successo sul Volturno in semifanale, per finire al doppio ko imposto alle lombarde, cancellate in trasferta come in casa.