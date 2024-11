Coach Capanna aveva bisogna di una risposta, è così è stato. Il Città di Cosenza conquista la finale grazie al successo contro la formazione capitolina. E proprio Roma sarà la prossima avversaria di campionato. (In basso, il calendario di Coppa Italia)

Se le risposte mancano in campionato, non tardano ad arrivare comunque in Coppa Italia. Il Città di Cosenza, impegnato lo scorso week end al Foro Italico di Roma, conquista la final six nella competizione più ambita. La formazione guidata da coach Capanna battuta dal Bogliasco prima, per 18-11, e dal Messina dopo, con il risultato di 10-7, trova comunque il via libera per accedere alla finale grazie al successo proprio contro la squadra di casa, Roma appunto.

Il successo Arrivato pari punti in classifica con le capitoline, il Città di Cosenza si qualifica grazie alla vittoria nello scontro diretto.

Dunque, la giusta scossa per il sestetto cosentino che accede così alla sesta edizione della competizione che andrà in scena dal 30 marzo a primo aprile.

Ora testa al campionato Conquistata ora questa importante qualificazione, però, la concentrazione ritorna al prossimo turno di campionato. E sarà un’altra volta trasferta capitolina

Nella giornata numero undici la squadra di coach Capanna affronterà infatti Roma, ora quinta forza del campionato, con quattordici punti e pronta al riscatto, tanto in Coppa Italia, quanto in campionato viste infatti le ultime tre sconfitte.

CALENDARIO COPPA ITALIA - FINAL SIX

30 marzo

Quarto di finale 1 Rapallo -Cosenza

Quarto di finale 2 Bogliasco - Catania

31 marzo

Semifinale 1 Padova-Vincente QF2

Semifinale 2 Messina-Vincente QF1

Finale 5° e 6° posto

1 aprile

Finale 3° e 4° posto

Finale 1° e 2° posto

Maria Chiara Sigillò