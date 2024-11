Il sestetto calabrese, proverà a rialzare la testa contro una formazione neo promossa. A domicilio arriva Milano. Una lotta all’ultimo punto, cercando di chiudere nel migliore dei modi prima della pausa. Il campionato riprenderà a gennaio 2017 con le ultime tre giornate del girone di andata

Ultima chance prima della pausa. Ultima possibilità per invertire la marcia. Il Città di Cosenza ci prova nel prossimo turno. A domicilio arriva Milano non al massimo della forma. Le lombarde hanno un solo punto di vantaggio sulle calabresi. Vincere, per il sestetto di coach Capanna significherebbe andare a riposo con un po’ più di tranquillità. Archiviata la pesante sconfitta contro le campionesse di Padova, si guarda ora al futuro.

Le cosentine hanno lavorato tutta la settimana per affrontare un’altra cenerentola del girone. Milano è infatti nuova alla massima serie di pallanuoto, promossa dopo essersi posizionatasi terza nella precedente stagione.

Coach Capanna suona la carica guardando comunque il bicchiere mezzo pieno. Da Pomeri e compagne si aspetta ordine, calma e concentrazione per trovare la consapevolezza di poter ottenere risultati importanti.

Maria Chiara Sigillò