Nella partita più importante del campionato, il Città di Cosenza con orgoglio porta a casa una vittoria fondamentale in chiave salvezza. In terra lombarda su un campo ostico contro Milano le bruzie si impongono per 8-6

A tre gare dal termine bisogna quindi mantenere la continuità per raggiungere il vero obiettivo stagionale. Il successo di Bologna complica certamente il cammino ma il Città di Cosenza guadagna terreno sul Rapallo ora però appaiato al penultimo posto con 11 punti.

Prossimi turni fondamentali. Cruciali saranno quindi i prossimi impegni. La prossima sarà proprio Bologna. Un successo proietterebbe la formazione calabrese proprio fuori dalla zona play out che disputerebbero penultima e terzultima. Scontri diretti che quindi daranno i responsi ufficiali.

Gli scontri diretti. Due scontri da non sprecare, per il sestetto guidato da coach Capanna, quelli contro Bologna e Rapallo, due scontri diretti prima di chiudere la stagione contro la quarta forza, Catania. In trasferta. E le etnee si sa non ha concesso niente in questa stagione alle bruzie, tanto in campionato quanto in Coppa Italia.

Si prospetta quindi un finale infuocato.

Maria Chiara Sigillò