Pallanuoto. A Cosenza resta vivo il sogno scudetto. Dopo la vittoria contro Imperia Il setterosa silano è vicinissimo alla final six.

Il Città di Cosenza archivia la pratica Imperia, supera il Catania in classifica e tiene vivo il sogno final-six scudetto.

Le silane si impongono per 10-6 proprio contro le ex di coach Capanna. Una partita sentita per entrambe le formazioni, e nonostante il risultato possa trarre in inganno, il Città di Cosenza è sceso in piscina determinato sin dall’inizio per portare a casa punti fondamentali per le qualificazione ai play off, senza mai rischiare troppo.



Fondamentali le prossime tre partite.



Si parte sabato, contro il Bologna. Penultima trasferta per le silane, prima di chiudere il campionato a Rapallo, si spera con la qualificazione. Nel mezzo la sfida casalinga contro Messina.

Contro le emiliane probabile un nuovo turnover tra le silane. Si scenderà in piscina sabato 30, alle 13:30.



All’andata le cosentine si aggiudicarono la gara per 10-8, siglando la prima vittoria casalinga stagionale.