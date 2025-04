Il team maschile offre tante soddisfazioni in questo 2025. Un trend positivo che mostra come gli sport d’acqua abbiano un certo appeal in Calabria. la squadra femminile di A1 si sta preparando in vista della difficile trasferta di Trieste

La Pallanuoto Cosenza mostra i muscoli e lo fa anche con un certo orgoglio. Una nuova trasferta produttiva ha certificato il buon momento di forma della squadra allenata da Gianmarco Manna, giovane ma già capace di essere performante nel torneo di Serie C.

Nel gruppo dedicato ai team calabro-siculi, i ragazzi rossoblù hanno decisamente dato un altro bel segnale al torneo. La vittoria esterna per 23-6 a Palermo non è stata mai messa in dubbio per il Cosenza, capace sin dalle prime azioni in acqua di mostrare la sua incisività contro una squadra che sinora ha conquistato un solo punto. I parziali hanno una loro valenza: 0-4, 2-7, 4-7, 0-5 confermano da una parte la grande mole offensiva realizzata con assoluta stabilità, dall’altra forse qualche concessione di troppo in difesa, considerando proprio i margini visti in acqua.

Antonio Lento con sei gol è stato il top scorer dei cosentini, l’attaccante della Smile ha commentato così la sua prestazione e quella dell’intero gruppo: «Sappiamo bene che giocare fuori casa a Palermo è complicato, ma noi siamo stati bravi a incanalare subito la partita verso il senso giusto, e siamo stati bravi a mantenere la calma in tutte le fasi della partita. Personalmente sono soddisfatto della prestazione della squadra e sono sempre più orgoglioso dei miei compagni».

Trasferta a Trieste per la squadra femminile

La squadra femminile in Serie A1, intanto, si sta preparando in vista della difficile trasferta di Trieste prevista per sabato prossimo. Una gara da affrontare al massimo dopo un girone di ritorno davvero da incubo per le ragazze bruzie: senza Lupinogina in acqua, questa squadra non ha saputo mantenere l’ottima media del girone d’andata. L’obiettivo per la missione in terra giuliana sarà di conquistare i tre punti e tutto ciò potrebbe non bastare per raggiungere un piazzamento playoff, considerando come molto dipenderà dal risultato di Padova-Bogliasco. Rimanendo quartultima, il Cosenza affronterebbe così la fase playout dopo la conclusione del percorso regolare.

Porcaro: «Settore in crescita grazie all’impegno di atleti e tecnici»

Di certo, resta la capacità per la Calabria di essere comunque protagonista in acqua, lo ha confermato anche il presidente Fin, Antonio Porcaro, che ha commentato gli ottimi risultati individuali nei Criteria di nuoto Riccione dei giorni scorsi. Tanti i nuotatori calabresi che hanno dato orgoglio alle società di appartenenza, che saranno da valutare con fiducia per il futuro: «Siamo decisamente contenti, soddisfatti e orgogliosi – ha aggiunto Porcaro – di un settore che cresce sia in Calabria che fuori regione, grazie al lavoro, l'impegno e ai risultati di atleti e tecnici. Come comitato calabrese tutti i nostri sforzi saranno rivolti a fare in modo che ogni settore della nostra federazione possa raggiungere traguardi sempre più prestigiosi»