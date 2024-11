Non si ferma il lavoro del Città di Cosenza nuoto, tanto nella femminile, quanto nella maschile.

Non si ferma il lavoro del Città di Cosenza. Arriva infatti la conferma del tecnico Marco Capanna che guiderà la formazione femminile nei prossimi due anni. Si consolida quindi il sodalizio tra la squadra bruzia e il coach ligure, impegnato inoltre con i campionati giovanili, che vedranno la formazione Under 19 impegnata a Catania dalla prossima settimana nelle semifinali nazionali. La società invece continua a lavorare per costruire un organico valido anche per la prossima stagione, archiviando così il capitolo in parte deludente del campionato 2016-2017, con una permanenza in massima serie messa seriamente in discussione.

Società a lavoro sulla rosa

L’idea è quella di portare altre giocatrici di spessore in Calabria, Già nella prossima settimana potrebbe infatti firmare una straniera di qualità, sulla quale il sodalizio bruzio è forte da giorni e che darà alla squadra tecnica, esperienza e forza fisica.

Niente di confermato ancora ma le atlete che arriveranno saranno di spessore, e solo in seguito si vaglieranno altre piste per capire se esiste la possibilità di integrare un terzo elemento ad una squadra che vuole affrontare una stagione importante

Amaurys Pérez invece guiderà la maschile

E anche nella formazione maschile si continua a lavorare per un’altra stagione in serie B, confermando alla guida Amaurys Perez che dichiara di avere obiettivi importanti con la società