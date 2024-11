Il Città di Cosenza si prepara a scendere in vasca per la nuova stagione quella targata 2017-2018 ancora in serie A1

Il Città di Cosenza si prepara a scendere in vasca per la nuova stagione quella targata 2017-2018 ancora in serie A1. E’ partita infatti ufficialmente la preparazione della formazione bruzia, guidata ancora da coach Marco Capanna che avrà a disposizione la piscina olimpionica.

Capanna confermato, novità nella formazione

E se alla guida c’è la riconferma del tecnico ligure, non mancano le novità per la formazione. In uscita D’Amico e Pomeri. Due però gli importanti tasselli in entrata. Si tratta di Svetlana Kuzina, in arrivo dal Messina e Sophie Traversi, giocatrice americana, classe ‘99 che proprio a Cosenza trova la sua prima esperienza in Italia e che darà sicuramente una mano alla squadra.

!banner!

La voglia è sempre la stessa. Tanti gli obiettivi da raggiungere e l’innesto della Kuzina, nel ruolo di universale in arrivo proprio da una delle formazione della massima serie, il Messina ne è appunto la dimostrazione.





E in attesa di altre mosse di mercato, che certamente non mancheranno, coach Capanna può già contare su un ricco numero di atlete a disposizione.

Prima di campionato in trasferta

Dunque. Il primo appuntamento di campionato è già fissato. Si parte il 21 ottobre con una trasferta, quella contro Roma. L’esordio casalingo invece, la settimana successiva contro la formazione campione d’Italia, Padova.