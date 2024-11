Cinque a due il punteggio finale, dopo che a metà gara gli ospiti erano incredibilmente in vantaggio per uno a zero: Crotone ora da sola in testa al comando sogna sempre di più la A1

Grandissima affermazione e soddisfazione per la Rari Nantes Auditore Crotone sulla Canottieri Napoli che, così, è ora staccata in classifica rispetto a Crotone di tre punti nel girone sud della serie A2; visto che prima del big match, che era il recupero del confronto già disputato alla quarta giornata e poi più volte cassato dal giudice sportivo, le due corazzate erano appaiate in testa.

Oggi alla piscina olimpionica di Crotone, dopo due dei 4 tempi, il risultato era incredibilmente basso, con la Canottieri che era in vantaggio di 1 solo goal fatto, e zero subiti. Il terzo tempo, subito dopo il cambio di porte d’attacco, ha visto i ragazzi di mister Checco Arcuri mettere la freccia e costringere i pluri scudettati napoletani, a subire un 5 a 2 finale che rilancia le ambizioni del sogno A1 dei pitagorici.

E’ anche bene rammentare che, con questa vittoria, il record di questo girone di andata appena concluso, che vede l’Auditore Crotone prima in classifica a 29 punti, è di 9 vittorie, un pari ed una sola sconfitta. Ed anche l’andamento di questa gara ha comunque ripercorso, in qualche modo, la gara disputata lo scorso novembre, anche se la supremazia di casa si era manifestata subito con un 4 a 0 in favore dei crotonesi, e che solo dopo gli errori arbitrali sanciti e riconosciuti da una prima sentenza del giudice sportivo, aveva infatti disposto che la partita si sarebbe dovuta disputare ripartendo dal risultato di 4 a 0 per la Rari Nantes Auditore dal minuto 6.16 del secondo tempo.

Importantissima prova collettiva di maturità e forza anche perché la difesa continua a mostrare certezze con Dodò Ruggiero sempre più padrone sotto ed anche fuori dalla sua porta e la fase offensiva che non dipende sempre e solo dai colpi di Lapenna e Giacoppo, tanto che l’MVP di giornata è certamente Riccardo Spadafora e non solo per i due a goal messi a segno.

Meglio comunque che il controricorso della Canottieri ha permesso invece che questo recupero si sia giocato dallo zero a zero, perché le ambizioni possono essere commisurate ad una grande squadra come la Canottieri che non a caso, nei primi due tempi, è riuscita a mantenere l’equilibrio che è poi quello vissuto in tutta questa prima parte di un campionato comunque difficilissimo come è giusto e normale che sia in una serie A2.

IL TABELLINO

R.N. L. AUDITORE - C.C. NAPOLI 5-2

0 - 1 parziale primo tempo

0 - 0 parziale secondo tempo

3 - 1 parziale terzo tempo

2 - 0 parziale quarto tempo

RN AUDITORE CROTONE: 1 D. RUGGIERO, 2 M. CHIODO, 3 M. ABELA, 4 D. ZOVKO, 5 G. CANDIGLIOTA, 6 M. TKAC, 7 M. GIACOPPO (1 rete), 8 R. SPADAFORA (2 reti), 9 F. LAPENNA (1 rete), 10 A. PRIVITERA, 11 L. ORLANDO (1 rete), 12 E. CALIOGNA, 13 P. PALERMO, 14 F. GERACE All. ARCURI

C.C. NAPOLI: 1 G. CAPPUCCIO, 2 L. RUSSO, 3 D. CERCHIARA, 4 V. RAIA, 5 G. CONFUORTO, 6 A. FLORENA, 7 D. MUTARIELLO, 8 M. LANFRANCO, 9 M. PARISI, 10 V. TOZZI, 11 B. BORRELLI (2 RETI), 12 U. ESPOSITO, 13 F. ALTOMARE, 14 A. PAGLIONICO All. MASSA

Arbitri: L. BIANCO ZEDDA