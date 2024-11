La squadra di mister Arcuri si è imposta oggi pomeriggio per 5 a 2 fuori casa contro la Roma Zero 9.

Porta a casa il primo risultato utile la Rari Nantes Crotone che si è imposta in casa della Roma Zero 9 con il punteggio di 5 a 2. I pitagorici, dunque, vincono la semifinale di andata dei playoff per la Serie A di pallanuoto, e lo fanno soprattutto fuori casa. Una vittoria molto importante soprattutto per il morale della squadra allenata da mister Checco Arcuri. La gara di ritorno si giocherà tra sette giorni nel capoluogo pitagorico, alle 18:30 alla piscina olimpionica di via Giovanni Paolo II. La Rari Nantes “Auditore” si aspetta, adesso, il sostegno dei tifosi crotonesi, così come annunciato nel pre partita di Roma. Continua, dunque, il sogno verso la massima competizione nazionale di pallanuoto.